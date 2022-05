David Ospina nouvelle doublure de Thibaut Courtois au Real Madrid ?

Selon Marca, le deuxième gardien merengue Andryi Lunin souhaiterait jouer ailleurs la saison prochaine pour avoir plus de temps de jeu. Le portier ukrainien de 23 ans est dans l'ombre de Courtois et il est bien conscient qu'il sera compliqué de déloger le Belge de sa place de numéro un.

Andryi Lunin a joué seulement quatre matchs avec le Real Madrid cette saison, et le portier sous contrat jusqu’en juin 2024 pourrait être une nouvelle fois prêté, lui qui l’a vait déjà été à plusieurs reprises notamment à Leganes ou à Valladolid.

Étant donné que l'Ukrainien veut plus de temps de jeu, la Casa Blanca est déjà à la recherche d’un remplaçant, et pense au gardien de Naples David Ospina, selon Marca. Le Colombien âgé de 33 ans, sera libre en juin et les dirigeants madrilène estiment qu’il formerait un duo expérimenté avec le portier belge. L’ancien Niçois connait également bien le coach du Real, Carlo Ancelotti, puisque les deux hommes ont travaillé ensemble à Naples.