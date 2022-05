Le jeune Robin Denuit quitte Seraing pour Charleroi

Il retourne dans son club formateur.

Formé au Sporting de Charleroi, le jeune défenseur de 20 ans Robin Denuit avait pris la direction du RFC Seraing où il était dans le noyau de l'équipe fanion. Il y a fait cette saison ses débuts en Coupe de Belgique et a pu faire quelques apparitions sur le banc en Pro League.

Selon nos informations, il a pris la décision de retourner dans son club formateur cet été. C'est une envie partagée par le club carolo, qui va retrouver l'un de ses meilleurs éléments. Il va rejoindre le noyau U23 des Zèbres en Nationale 1, avec comme but de pouvoir passer un cap, et être sélectionné par Edward Still.