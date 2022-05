Ridwane Mbarki avant le choc entre le RFC Liège et Dender : "Il y aura 4.000 personnes, c'est incroyable de voir cela en Nationale 1"

Match au sommet ce dimanche (15h) du côté de Rocourt. Le RFC Liège reçoit Dender lors de la cinquième journée du Tour Final de Nationale 1.

Le RFC Liège doit gagner son match au sommet de ce dimanche après-midi face à Dender s’il veut rejoindre le monde pro mercredi en soirée à Knokke. De son côté, le leader actuel de Nationale 1 peut assurer sa présence en D1B la saison prochaine en cas de victoire à Rocourt. "Un match crucial pour les deux équipes qui sont prêtes pour cette rencontre. Nous sommes sur une bonne dynamique de 12 points sur 12 après avoir failli rater le Tour final. Nous avions un meilleur goal average que l'Olympic sinon nous manquions les playoffs. Puis nous avons marqué neuf buts et encaissé deux goals lors des quatre dernières parties, un bon "flow" mais Liège aussi est sur une bonne série", nous confie Ridwane Mbarki.

"En cas de victoire, nous sommes champions et nous hissons en D1B"

Dender possède un point d'avance sur le matricule 4 au classement. La pression sera donc sur les épaules liégeoises ce week-end. "Liège trônait à la première place avant ce Tour final et avait donc tout en main pour le rester. Nous avons gagné au match aller, et ils sont donc derrière nous à deux journées de la fin. Il y a donc plus de pression de leur côté car ils sont dans l'obligation de gagner et qu'ils sont favoris depuis le début de saison. Toutefois, la pression est également présente de notre côté. En cas de victoire, nous sommes champions et nous hissons en D1B", explique l'ailier avant d'évoquer le futur adversaire. "Le RFC Liège est une très bonne équipe avec des joueurs expérimentés comme Debaty, Lambot et Perbet. Puis Reuten fait partie des meilleurs milieux de la série sans oublier Mouhli qui peut faire basculer une rencontre via une passe subtile. Puis, il y a ce public liégeois. Ils seront 4.000 à Rocourt dimanche, c'est incroyable de voir cela en Nationale 1. De quoi donner des ailes à notre adversaire, mais cela nous motive aussi car nous faisons ce métier pour jouer devant de telles assistances. Nous devrons trouver des solutions pour contrer cette équipe qui va devoir pousser vers l'avant dès l'entame de la rencontre. L'optique ne sera pas de défendre à dix derrière ce dimanche, mais il ne faudra pas leur laisser trop d'espace", prévient l'ancien joueur de Lommel.

"Si nous ne montons pas, nous aurons quand même fait une très bonne saison"

L'attaquant âgé de 27 ans a marqué 4 buts en autant de rencontres durant ces Playoffs. "Je suis satisfait de ma saison, ma cinquième du côté de Dender avec plus de 110 matchs joués au final. J'ai beaucoup appris et j'espère retrouver la D1B avec ce club, ce serait juste parfait. Je pense que j'ai le niveau pour jouer plus haut. Si nous ne montons pas, nous aurons quand même fait une très bonne saison. Je m'attends à une belle rencontre et fort disputée ce dimanche. Que le meilleur gagne", ajoute-t-il.

Les joueurs du club flamand ne font pas attention à ce qu'il se passe en coulisses concernant l'affaire des trois points contestés par leur formation lors de la défaite du 27 mars. "Cela n'est pas de notre ressort et nous n'en parlons pas entre nous. Puis si nous gagnons dimanche, nous ne parlerons plus de tout cela", conclut Mbarki.