🎥 Manchester City sacré champion, Tottenham prive Arsenal de Champions League, Leeds se sauve de justesse

La 38e et dernière journée de Premier League confirmera le champion, les derniers qualifiés européens et le dernier relégué.

Manchester City - Aston Villa

Kevin De Bruyne et City devaient l'emporter pour être sûrs d'empocher leur 8e titre mais les hommes de Guardiola étaient menés à la pause, suite à un but de Matty Cash (37e), bien servi par Lucas Digne. Pire, l'ancien Reds Coutinho doublait la mise pour Villa (69e) obligeant City à l'exploit. Mais Gündoğan (76e) sonnait la révolte, suivi par Rodri (78e) avant que KDB n'offre le 3e but à Gündoğan (81e) synonyme de titre.

Liverpool - Wolverhampton

Les Reds débutaient avec Salah et Van Dijk sur le banc, et étaient surpris d'entrée par l'ouverture du score de Neto (3e), qui profitait d'une erreur de Konaté. Les Wolves de Dendoncker (titulaire) rentraient bien dans la rencontre avant que Mané (24e) n'égalise sur un caviar de Thiago. En fin de match pourtant, Salah (84e) puis Robertson (89e) offraient la victoire aux Reds, un résultat qui n'empêche pas City de remporter le titre avec un petit point d'avance sur les Reds.

Chelsea - Watford

C'est depuis le banc que Romelu Lukaku a assisté à la dernière des Blues à domicile cette saison. Kaï Havertz (11e) mettait rapidement Chelsea aux commandes face au Hornets de Christian Kabasele (titulaire). Gosling (87e) égalisait avant que Barkley n'offre la victoire aux Blues dans les arrêts de jeu.

Arsenal - Everton

Arsenal disputait un match à distance avec Tottenham pour la dernière place en Ligue des Champions. Opposés à une formation sauvée de la relégation, les Gunners ouvraient le score sur penalty par Martinelli (27e) avant que Nketiah ne double la mise peu après (31e). Van de Beek gardait Everton dans le coup en réduisant le score peu avant le repos, mais Cédric Soares (56e) puis Gabriel Magalhães (59e) enfonçaient le clou. Sambi Lokonga montait à l'heure de jeu avant qu'Ødegaard (82e) ne plante le cinquième but des Gunners, qui manquent cependant la Ligue des Champions vu la victoire des Spurs.

Leicester City - Southampton

Titulaires, Timothy Castagne et Youri Tielemans voyaient Maddison (49e) puis Vardy (74e) donner l'avance aux Foxes. Ward-Prowse (79e) réduisait le score sur penalty mais un doublé de Pérez ponctuait le bel après-midi des Foxes.

Brighton - West Ham

C'est sans Leandro Trossard que les Seagulls ont ponctué la saison par une victoire à domicile. Antonio (40e) ouvrait le score pour les Hammers avant que Veltman (50e) puis Groß (80e) n'inversent la tendance. Welbeck plantait un troisième but dans les arrêts de jeu.

Crystal Palace - Manchester United

Zaha (37e) a inscrit l'unique but de la partie qui permet à Palace de terminer la saison sur une victoire face à United. Christian Benteke est resté sur le banc toute la rencontre.

Norwich - Tottenham

Relégués, les Canaries jouaient leur dernière rencontre dans l'élite à domicile face à une formation de Tottenham qui devait prendre au moins un point pour assurer sa quatrième place synonyme de Ligue des Champions. Kulusevski (16e) montrait le chemin aux Spurs suivi par Kane (32e). Après la pause, Kulusevski (64e) puis Son (70 et 75e) enfonçaient le clou. Tottenham empoche le dernier billet pour la Ligue des Champions.

Brentford - Leeds

Raphinha ouvrait le score sur penalty (56e) avant que Sergi Canós (78e) n'égalise pour le promu. Pourtant, Harrison dans les arrêts de jeu offrait la victoire à Pascal Struijk et les siens et leur permet surtout de profiter de la défaite de Burnley pour se sauver de justesse.

Burnley - Newcastle

Wilson (20e) ouvrait le score sur penalty pour les Magpies puis doublait la mise (60e) avant que Cornet (69e) ne réduise le score. Cette défaite combinée à la victoire de Leeds envoie Burnley en Championship.