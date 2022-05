🎥 Serie A : Alexis Saelemaekers et l'AC Milan sont champions !

En Italie, le titre de Serie A se jouait cet après-midi à l'occasion de l'ultime journée. L'AC Milan en pôle comptait deux points d'avance sur l'Inter.

Sassuolo - AC Milan

Les Rossoneri avaient l'occasion de mettre fin à 11 ans sans Scudetto, et les joueurs de Stefano Pioli pouvaient compter sur le support de près de 18 000 tifosi pour l'occasion.

Titulaire, Alexis Saelemaekers était à la base de la première alerte avec un centre précis vers Olivier Giroud dont la tête forçait Consigli à la parade. Bien en jambes, le Français faisait mouche peu après pour lancer la partie (17e) avant de doubler la mise (32e). Kessié (36e) mettait Milan en position très confortable avant le repos. Les Rossoneri gardaient ensuite la maitrise du match et filaient vers le titre dans un stade acquis à leur cause.

🤝 | On prend les mêmes et on recommence pour l'AC Milan ! 🫂🥵 #SassuoloMilan pic.twitter.com/K5lEO2YT1K — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) May 22, 2022

🇵🇹 | Rafael Leão donne déjà son troisième assist du match, à Franck Kessié cette fois. 😳👏 #SassuoloMilan pic.twitter.com/02AldS6H8L May 22, 2022

Inter Milan - Sampdoria

Les Nerazzurri devaient l'emporter et surtout espérer un faux-pas de l'AC Milan pour empocher le Scudetto. Dans un stade bien garni, il fallait attendre la deuxième période pour voir Perišic (49e) ouvrir le score. Correa doublait puis triplait la mise (55e et 57e). L'Inter termine la saison deuxième et sur une victoire, mais pas de surprise dans l'autre rencontre où le rival n'a pas manqué l'occasion de remporter le titre.

🇭🇷 | Ivan Perišić marque son huitième but de la saison en Serie A, son dernier pour l'Inter ? 🧐 #InterSamp pic.twitter.com/G8drO0I9tl — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) May 22, 2022

🫂 | A défaut du titre, l'Inter assure le spectacle à San Siro. 🤝 #InterSamp pic.twitter.com/NNJLH6NvoS — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) May 22, 2022