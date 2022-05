LaLiga : le nom du troisième relégué est connu !

Gros suspens en Liga espagnole pour savoir qui sera la dernière reléguée à l'issue de la saison. La 18e place, dernière relégable, était disputée - ou plutôt "évitée" - par Grenade, Cadix, Majorque et Getafe.

Finalement, c'est Cadix qui dépasse "sur le gong" Grenade grâce à sa victoire 0-1 sur Alaves. Grenade loupe le coche en partageant face à l'Espanyol (0-0) est redescend en D2, 3 ans après l'avoir quittée. Majorque se sauve aussi en gagnant face 0-2 face à l'Osasuna.

