Didier Deschamps explique pourquoi il n'a pas repris Olivier Giroud

De retour en équipe de France en mars dernier pour compenser le forfait de Karim Benzema, l'attaquant de l'AC Milan n'a pas été appelé pour ce rassemblement par le sélectionneur des Bleus.

Lors d'un entretien accordé à beIN Sports, Didier Deschamps a justifié cette décision malgré les bonnes performances d'Olivier Giroud, sacré champion d'Italie dimanche avec l'AC Milan.

"Je fais des choix humains. J’ai cette capacité de pouvoir faire plaisir mais aussi d’amener de très fortes déceptions. Ce n’est pas lié à des situations avec un joueur. (…) Je n’ai jamais pris de position radicale. Si la Coupe du monde avait eu lieu cet été, la liste serait certainement celle-là. Au mois de novembre, elle sera proche mais ce ne sera pas celle-là parce qu’il y a des impondérables. On ne sait jamais ce qu’il peut se passer. Il y a la situation d’un joueur qui peut être en difficulté. Je fais en sorte d’avoir un fil conducteur quand même. De la continuité oui mais en étant convaincu qu’à un moment, s’il y a un jeune joueur, je le prends. Je l’ai toujours fait et je le ferai. Je sais que je peux faire mal, aux joueurs et aux personnes autour d’eux", a expliqué le sélectionneur des Bleus.