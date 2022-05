Michaël Lallemand a délivré Rocourt : "Nous sommes restés calmes et n'avons jamais douté"

Le buteur liégeois a inscrit l'unique but de la partie contre Dender (1-0) lors de la cinquième journée de playoffs en Nationale 1. Un goal importantissime puisque le matricule 4 reprend la tête du classement à une journée de la fin avec deux points d'avance sur son adversaire du jour.

Michaël Lallemand a délivré tout Rocourt ce dimanche après-midi en inscrivant le but de la victoire contre Dender. Bien servi par Reuten, sa jolie reprise de volée permet au RFC Liège de prendre les trois points et de reprendre la tête du classement avec deux unités d'avance sur son adversaire du jour à une journée de la fin. "Une phase de jeu bien répétée à l'entraînement depuis le début de saison et Yannick me la dépose parfaitement, et je n'ai plus qu'à mettre le ballon au fond. C'est rentré et tant mieux. Nous avons su concrétiser nos occasions par rapport au match aller", explique l'attaquant.

Le matricule 4 n'a jamais douté malgré le score qui restait vierge au fur à mesure des minutes. "Nous sommes restés calmes et avons posé notre jeu. Nous avons su saisir notre chance quand il le fallait, et nous avons été solides derrière aussi. Nous savions que Dender allait jouer la contre-attaque, mais ces matchs de playoffs se jouent sur des détails", souligne le deuxième meilleur buteur de Liège (15 goals) qui a planté quatre roses durant ce Tour final. "J'effectue de loin ma meilleure saison sous les couleurs de Liège, et je continue de tout donner. Je me sens bien dans cette équipe, et je fais ce que je peux pour aider mon équipe", précise l'ancien joueur d'Eupen et de Courtrai.

Mercredi soir (20h), le RFC Liège se déplacera à Knokke lors de la dernière journée de playoffs. "Il reste un match, et il faudra aller conclure en beauté là-bas. Il faut poursuivre sur notre lancée, nous savons où nous voulons aller", a conclu Lallemand.