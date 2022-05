🎥 Voici le but de la saison en Pro League !

Lors du gala de la Pro League ce lundi, le but de la saison a été désigné.

C'est le but de Junya Ito contre OHL lors de la 4e journée de championnat, une frappe enroulée inscrite au terme d'un superbe mouvement collectif, qui a été choisi par les votants comme but de la saison 2021-2022. Le Japonais devance là la merveille de Deniz Undav contre Courtrai en fin de saison, d'un petit pourcent des voix. Rob Schoofs (Malines) et sa frappe contre Ostende terminent troisième.