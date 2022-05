Kylian Mbappé a-t-il déçu Karim Benzema ? Il répond

Kylian Mbappé a finalement décidé de rester au PSG. Son compatriote Karim Benzema est probablement très déçu.

En conférence de presse, Kylian Mbappé a donc décidé de s'adresser à son ami Karim Benzema. Beaucoup avaient en effet interprété un post Instagram du buteur du Real Madrid, qui se plaindrait de la "trahison" de Mbappé. "On parle toujours de Karim et Kylian, Kylian et Karim...mais quand on se voit, on ne parle pas de ça", affirme l'attaquant du PSG au Parisien. "On n'en avait jamais parlé. Je n'ai pas voulu forcer la chose, en faire trop. Maintenant, évidemment qu'il doit être déçu. Quand on se verra, je lui expliquerai mon choix".

En conférence de presse, Mbappé avait déjà dit que le sujet serait vite évacué : "L'Equipe de France n'a pas besoin d'une polémique de ce genre, on a un pays à faire gagné. On en parlera vite fait et puis voilà". Dossier clos, donc !