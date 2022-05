Officiel : Wolfsbourg tient son nouveau coach

Et ce n'est pas Vincent Kompany !

Après le départ de Florian Kohfeldt, Wolfsbourg et ses Belges tiennent leur nouveau T1. Le club allemand avait récemment fait l'actualité de notre football puisque que des rumeurs relataient un intérêt pour le coach d'Anderlecht Vincent Kompany.

Mais que les fans Mauves se rassurent, il ne s'agit pas de Vince The Prince. Non, les Loups ont fait le choix de recruter un coach possédant de l'expérience en Bundesliga en la personne de Niko Kovac. Sans club depuis la fin de son aventure à Monaco - remplacé d'ailleurs par Philippe Clement, le Croate et ancien coach du Bayern ou de l'Eintracht Francfort aura donc comme challenge de redonner son éclat à un Wolfsbourg auteur d'une saison 2021-2022 plutôt morne, soldée par une 12e place en championnat.

Kovac s'est engagé jusqu'en 2025 avec Wolfsbourg.