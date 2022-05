🎥 Ivan Perisic à Tottenham, c'est imminent !

Comme le relatait Fabrizio Romano, Ivan Perisic est attendu de pied ferme à Londres, où il va s'engager avec Tottenham, club de son ancien coach Antonio Conte. Un contrat de deux ans l'y attendrait.

Ces images de Sky Sports montrent le Croate de 33 ans présent à Londres pour passer sa visite médicale. Perisic avait rejoint l'Inter Milan en 2015 et avait passé une année en prêt au Bayern de Munich. En fin de contrat, il s'engage gratuitement avec les Spurs. Fraser Forster, le gardien de Southampton, devrait lui aussi arriver très prochainement.

𝗣đ—Čđ—żđ—¶đ˜€đ—¶đ—° âžĄïž đ—Ÿđ—Œđ—»đ—±đ—Œđ—»



🚹 The Inter star is set to re-join Antonio Conte at Spurs...pic.twitter.com/xNGRdxPFFq