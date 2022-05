Une première offre du Bayern pour Sadio Mané

On se rapproche déjà du dénouement dans le transfert du Sénégalais.

Sur le départ à Liverpool, l'ailier Sadio Mané (30 ans, 51 matchs et 23 buts toutes compétitions cette saison) pourrait rejoindre le Bayern Munich cet été. Le club allemand va passer à la vitesse supérieure dans ce dossier et prépare son offre pour recruter l'international sénégalais.

Selon Sky Sports, le champion d'Allemagne va offrir un contrat de trois ans à l'attaquant des Reds et prévoit une offre initiale de 30 millions d'euros, plus 5 à 10 M€ de bonus. Suffisant pour convaincre le club de la Mersey ? De son côté, le Daily Mail affirme que Liverpool demande au moins 41 M€ pour laisser partir son joueur. Autant dire que le Bayern n'est pas très loin des exigences des Reds et qu'un accord semble possible entre les deux clubs.