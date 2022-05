Exclusif : Lenny Nangis (RWDM) va quitter la D1B et rejoindre la D1A

Après une très belle saison en D1B, Lenny Nangis va quitter le RWDM et rejoindre la D1A.

Après plusieurs expériences dans les divisions inférieures françaises ainsi qu'en Grèce et en Norvège, Lenny Nangis vient de tenter sa chance en D1B au RWDM, et ce avec succès. L'avant guadeloupéen de 28 ans a inscrit quatre buts et délivré trois passes décisives cette saison en championnat, et attire la convoitise de plusieurs clubs de D1A. Lenny Nangis, après une saison très prometteuse, a reçu plusieurs offres de prolongation de contrat de la part du RWDM, mais n'est pas parvenu à trouver un accord avec la direction. L'avant de 28 ans va donc quitter la banlieue bruxelloise cet été. Plusieurs clubs de D1A ont mentionné leur intérêt, mais les négociations sont très peu avancées actuellement.

Après deux saisons en D1B, l'international guadeloupéen (quatre sélections) devrait donc découvrir la D1A la saison prochaine.