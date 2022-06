Euro U17: la France retourne les Pays-Bas et signe une troisième victoire historique

Les Bleuets ont dominé la rencontre et sont méritoirement sacrés au bout des 90 minutes.

Olmeta, Zidane... non ce n'est absolument pas un match du Variété club de France mais bien la finale de l'Euro U17 en Israël. Elle opposait la France aux Pays-Bas, qui étaient favoris. Pourtant, il n'y en a que pour les joueurs de l'Hexagone en première période, qui touchent les montants par deux fois.

En début de seconde période, douche froide pour les Français puisque les jeunes néerlandais ouvrent le score via Slory (48', 0-1). Mais les Français ne baissent pas les bras et en deux minutes, via un doublé du latéral droit Kumbedi (59' et 61'), ils reprennent la main. Malgré plusieurs gros loupés en contre, les Bleuets ne laissent pas filer le match et sont sacrés. C'est le troisième titre européen U17 pour la France.

Lisandru Olmeta et Elyaz Zidane marchent donc dans les pas de leurs papas respectifs.