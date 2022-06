Nouvelle blessure pour Neymar

Présent avec la sélection brésilienne pour affronter prochainement la Corée du Sud et le Japon en amical, la star de la sélection Auriverde Neymar s'est blessée à l'entraînement.

Des images montrent le Brésilien touché après un contact, lui qui a déjà dû subir de nombreuses opérations au pied ces dernières années. Cela a été rapporté par UOL Esporte.

Le numéro 10 de la Selecao a dû écourter la séance d'entraînement et pourrait être absent pour la rencontre face à la Corée du Sud ce jeudi.

Neymar se machucou no último treino antes do amistoso contra a Coreia do Sul. E no mesmo pé direito de sempre que ele já machucou duas vezes. pic.twitter.com/d13w0qFrdX