Fernando Santos explique pourquoi il a laissé Cristiano Ronaldo sur le banc au coup d'envoi

Au coup d'envoi de la rencontre de Ligue des nations entre le Portugal et l'Espagne, Fernando Santos avait créé la surprise en laissant Cristiano Ronaldo sur le banc.

Le sélectionneur portugais Fernando Santos s'est justifié de son choix de laisser Cristiano Ronaldo sur le banc au coup d'envoi du match face à l'Espagne en ouverture de la Ligue des nations jeudi (1-1). "Pour ce match, un joueur avec les caractéristiques d'André (Silva) convenait mieux, un joueur qui sait fixer. Cristiano a d'autres qualités, et c'est pour cela que c'est le meilleur joueur au monde. Mais on a quatre matchs à jouer, il y aura des rotations", a confié le technicien lusitanien en conférence de presse.

Le sélectionneur est revenu également sur la rencontre. "Le rythme a été très intense pour un match de fin de saison, avec deux équipes qui voulaient avoir la possession. L'Espagne est très forte là-dedans, elle cherche les espaces. Nous, au début, on a éprouvé des difficultés, mais après la 8e minute le match a été plus équilibré. Après le but, on s'est un peu perdu, mais après, à force de volonté, on est revenu dans le match, même si on a parfois manqué de patience pour trouver le bon moment pour attaquer la profondeur", a conclu Santos.