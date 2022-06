Promu en Bundesliga, Schalke 04 nomme un nouvel entraîneur

L'historique club allemand remonte en Bundesliga et compte sur son nouveau T1 pour s'y maintenir.

Septuple champion d'Allemagne, Schalke 04 est de retour dans l'élite. Suite au départ de Dimitrios Grammozis en mars, le club de Gelsenkirchen avait nommé son adjoint Mike Buskens en tant qu'intérimaire. Pour la saison prochaine, ce sera au tour de Frank Kramer de prendre les rênes de l'équipe. L'ancien tacticien notamment de Dusseldorf et de l'Arminia Bielefeld, qu'il avait quitté en avril dernier, Kramer a également T1 des U18, U19 et U20 allemands, avant d'entraîner les jeunes de Salzbourg et d'y diriger le centre de formation. Un coach au parcours axé sur la formation des jeunes et l'importance à leur donner, en plein accord avec la philosophie de Schalke. Il s'est engagé avec le club pour deux saisons, et entraînera - dans l'état actuel des choses - l'ancien du Cercle Rabbi Matondo.