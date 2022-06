🎥 Mike Maignan brille aussi chez les Bleus

Le gardien a étalé toutes ses qualités pour sa 3e sélection avec l'Equipe de France.

Quelle ascension pour Mike Maignan. Vainqueur de Ligue 1 avec Lille, le gardien rejoint le Milan AC pour remplacer Donnarumma. En Lombardie, Maignan va très vite s'acclimater à son nouvel environnement et devenir un leader incontestable. Après 17 clean sheets sur la saison - tout simplement le meilleur total en Serie A, Maignan remporte le Scudetto. La belle histoire continue, et aussi en Equipe de France. Même s'il a dû s'incliner sur un but de Kramaric en fin de match (83e, sur penalty), Maignan a à nouveau brillé pour sa 3e cap chez les Bleus. A 26 ans, l'avenir est radieux.