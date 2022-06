Amende XXL pour l'OM et ses supporters !

Le club n'avait pas vraiment besoin de ça.

Lors de la dernière journée de la Ligue 1, l'Olympique de Marseille, avec une victoire contre Strasbourg (4-0), a arraché la 2e place et la qualification directe pour la Ligue des Champions. Tout au long de cette rencontre, l'ambiance a été bouillante au Stade Vélodrome, avec notamment l'utilisation de fumigènes par les supporters.

Et ce mardi, la Commission de Discipline de la Ligue de Football Professionnel a sanctionné le club phocéen avec notamment une amende XXL ! "Comportement des supporters de l’Olympique de Marseille : usage d’engins pyrotechniques et utilisation de laser. 130 000 € d’amende. Fermeture pour un match avec sursis du virage Sud et du virage Nord de l’Orange Vélodrome", peut-on lire dans un communiqué officiel.