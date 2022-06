Deux clubs de Premier League s'intéressent à Leandro Trossard

Après trois belles saisons à Brighton, Leandro Trossard pourrait franchir un cap en Premier League.

Après avoir quitté le KRC Genk en 2019, Leandro Trossard vient de vivre trois belles saisons en Premier League du côté de Brighton. En tout juste 100 rencontres de championnat, notre international (16 sélections, trois buts) a inscrit 18 buts et délivré onze passes décisives. Selon la RTBF, ces performances vaudraient au joueur de 27 ans l'intérêt de Newcastle et de Manchester United. Avec un contrat qui expire dans un an, Leandro Trossard pourrait se révéler comme un joueur intéressant à moindre coût pour plusieurs équipes de Premier League.