Officiel : Rocky Bushiri signe définitivement en Ecosse

La jeune carrière de Rocky Bushiri rebondit une nouvelle fois. Le défenseur central de 22 ans, après un prêt de six mois, quitte Norwich et s'engage officiellement à Hibernian, en première division écossaise. Après avoir terminé sa formation à Ostende, le jeune défenseur a premièrement été prêté à Eupen avant de rejoindre Norwich durant l'été 2019.

À la suite de prêts à Blackpool, Eupen, Saint-Trond, Malines et Hibernian, c'est bien dans le club écossais que Rocky Bushiri s'engage sur le long terme. Le défenseur central espoirs a disputé quinze rencontres cette saison toutes compétitions confondues.

We can confirm that @BushiriRocky has extended his stay at Hibernian FC by joining permanently from English Championship side Norwich City 👇