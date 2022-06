Qualifs CAN 2023 : La Guinée-Bissau cartonne grâce à un doublé de Zinho Gano, l'Egypte chute, la Côte d'Ivoire tenue en échec

À 18h, quatre matchs étaient au programme des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui sera organisée en Côte d'Ivoire.

Nigeria-Sierra Leone 2-1

Le Nigeria, désormais coaché par le Portugais José Peseiro, a disposé de la Sierra Leone, grâce à Alex Iwobi (26e) et l'ancien Carolo Victor Osimhen (41e), tous deux servis par l'ex Gantois Moses Simon. Umar Sadiq (Genk) et Terem Moffi (ex-Courtrai) sont montés au jeu tandis que Cyriel Dessers (Genk) et Emmanuel Dennis (ex-Bruges) sont restés sur le banc.

Guinée-Bissau-Sao-Tomé-et-Principe 5-1

L'attaquant de Zulte Waregem Zinho Gano (50e et 58e) a planté un doublé avec sa sélection. les autres réalisations sont signées Semedo (40e), Banjaqui (80e) et Jorginho (87e) tandis que l'unique but de Sao-Tomé-et-Principe a été marqué par Viegas (21e).

Ethiopie-Egypte 2-0

Grosse surprise au Bingu National Stadium de Lilongwe où l'Ethiopie a battu une Egypte remaniée, sans Mohamed Salah (2-0). Dawa Hotessa (21e) et Shimelis Bekele (39e), qui évoluent à El Gouna, en Egypte, ont permis aux Walya de s'imposer sur leurs terres.

Guinée-Malawi 1-0

Un but tardif de Naby Keita (90e+1) a offert un précieux succès à la Guinée face au Malawi. Ibrahima Cissé (Seraing) est resté sur le banc.

Lesotho-Côte d'Ivoire 0-0

Christian Kouamé (Anderlecht) et Odilon Kossounou (ex-Bruges) étaient titulaires. À noter qu'Emmanuel Agbadou (Eupen) est monté au jeu à la pause.