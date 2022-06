Sébastien Grandjean évoque son départ du Fola Esch et son avenir : "J'ai ma place en D1A !"

Le technicien belge quitte le Fola Esch après deux saisons réussies.

Sébastien Grandjean a quitté le Fola Esch. Champion du Luxembourg l'année dernière, il a terminé à la troisième place lors du dernier exercice. "J'ai décidé de stopper ma collaboration avec le Fola. J'étais en fin de contrat et le club voulait me prolonger, mais j'ai pensé que c'était le bon moment pour m'arrêter", nous confie le technicien belge. "Les raisons, elles sont simples. Ce fut deux années merveilleuses et ponctuées de très bons résultats, mais très intenses également. C'est très éreintant de combiner le travail avec le football. C'est usant et puis c'est ma famille qui paie les pots cassés. Quand tu bosses huit heures dans un cabinet de kinésithérapie puis que tu donnes quatre heures d'entraînement, tu rentres chez toi à 22h. Tu es lessivé puis le week-end arrivent les matchs. J'ai besoin de souffler un peu et de me ressourcer avant de relever peut-être un défi plus professionnel. Et surtout passer du temps avec ma famille. J'ai bien pesé le pour et le contre puis je ne voulais pas faire l'année de trop. Je n'étais pas à 100% pour entamer le nouvel exercice", explique l'ancien coach de Virton qui ne garde que de bons souvenirs de son passage au Fola Esch.

"Cela a été une étape extraordinaire dans ma carrière"

"Nous avons réussi quelque chose d'assez fabuleux avec le titre de champion et les nombreuses joutes européennes (préliminaires de la Ligue des champions, Europa League et Conference League). Tous les objectifs ont été atteints durant ces deux années, nous avons obtenu à chaque fois un ticket européen et avons intégré des jeunes chaque saison. Cela a été une étape extraordinaire dans ma carrière. Nous sommes allés au bout de nos idées et on m'a laissé faire mon boulot comme je le voulais. Une collaboration interne fantastique", ajoute-t-il.

"Le Standard ? Je pense que je suis en mesure de relever de tels défis"

Quel avenir pour le Belge ? "J'en sais rien, je suis ouvert à ce qui se présentera à moi par la suite. Je serai exigeant concernant le projet que l'on pourrait me présenter. Un retour en Belgique ? Oui, cette idée est clairement présente dans un coin de ma tête. Cela me titille, j'avais même annoncé le Standard de Liège en boutade et on me demande pourquoi je n'y suis pas encore. Je pense que je suis en mesure de relever de tels défis. On dira que je suis peut-être prétentieux, mais je connais mes qualités. Je veux relever un nouveau défi totalement professionnel et franchir une étape. J'aurai bientôt 52 ans et j'ai accumulé énormément d'expérience en Coupe d'Europe, en championnat et dans de nombreuses divisions. Je pense sincèrement que j'ai ma place en D1A et je n'ai rien à envier quand je vois certains coachs qui y sont présents. Je ne sais pas si ça se fera, mais c'est ce que je veux", a conclu Sébastien Grandjean.