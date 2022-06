Waldemar Kita se paie Mickaël Landreau : "C'est un projet qui ne peut pas aboutir, il est inconscient"

A la tête du Collectif Nantais, qui projette de racheter le FC Nantes, l'ancien portier n'a pas les faveurs du propriétaire du club nantais.

Waldemar Kita n’a aucune intention de vendre le FC Nantes à Mickaël Landreau et il l’a rappelé ce samedi en dénigrant l’ex-portier."Franchement, c’est un projet qui n’a aucune chance d’aboutir. C’est Landreau qui a besoin d’argent et a réussi à convaincre des gens de se joindre à lui. Mais on ne fait pas des affaires comme ça ! Il ferait mieux de rester footballeur. Je ne comprends pas comment des entrepreneurs, qui sont des gens sérieux, peuvent le suivre", a taclé le Franco-Polonais pour Le Quotidien du Sport.

"Je n’y crois pas une seconde ! (…) C’est un projet qui ne peut pas aboutir. C’est un projet qui n’est pas sérieux, pas professionnel, ça ne peut pas marcher. Landreau est inconscient ! En agissant ainsi, ce monsieur se décrédibilise. Si vous voulez acheter quelque chose, vous commencez par rencontrer le propriétaire pour discuter, vous ne passez pas par les médias. Tout cela est ridicule", a déploré Kita, pas prêt de se mettre à la table des négociations.