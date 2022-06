Officiel: Chelsea prolonge un jeune joueur de son noyau

Considéré comme un jeune espoir prometteur, le milieu de terrain Billy Gilmour (21 ans, 24 matchs en Premier League cette saison) a été prolongé par Chelsea ce lundi. Après le prêt de l'international écossais à Norwich cette saison, les Blues ont activé une option présente dans son contrat pour l'étendre d'une année supplémentaire, soit jusqu'en juin 2024.

Chelsea Football Club has exercised an option to extend @billygilmourrr's contract until 2024! ✍️