🎥 22 buts inscrits lors du match des légendes entre Ronaldinho et Roberto Carlos

La nuit dernière, un match d'exhibition organisé par Ronaldinho et Roberto Carlos était programmé à Miami.

Plusieurs légendes du football mondial se sont retrouvées à Miami la nuit dernière, à l'occasion du "The Beautiful Game by R10 & RC3".

Et le match d'exhibition n'a pas déçu les supporters présents. La partie opposait l'équipe de Ronaldinho à celle de Roberto Carlos, qui s'est imposée sur le score fou de 12-10.

Les deux équipes comptaient de nombreuses légendes du football telles Ronaldinho, Trezeguet, Kluivert et Higuita, Cafu, Rivaldo et Valderrama, ainsi que des joueurs encore en activité comme Vinicius Jr, Paulo Dybala, Alphonso Davies, Arturo Vidal ou encore Paul Pogba.

The stars came out for The Beautiful Game celebrity match ūü§© pic.twitter.com/I7rdk9pkbE — B/R Football (@brfootball) June 19, 2022