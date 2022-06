L'arrivée de Lukaku pourrait pousser un joueur vers la Juve

Le retour de Lukaku à l'Inter Milan se précise et cela ne devrait pas faire les affaires d'Edin Dzeko, justement recruté de la Roma pour remplacer le Belge dans l'échiquier des Nerazzurri. L'attaquant Bosnien aura certainement beaucoup moins de temps de jeu. La Juventus pourrait voir en lui la doublure de son buteur Dusan Vlahovic et le remplaçant de Morata, dont l'option d'achat n'a pas été levée. Nicolo Schira annonce que l'Inter serait intéressé par Dzeko et que son profil plairait au coach Simone Inzaghi. Valence est également sur le coup. Dzeko est en fin de contrat en 2023 mais il pourrait partir gratuitement.

Edin #Dzeko could leave #Inter in the summer without #transfers fee. #Valencia have already asked info for him. #Juventus could become an option: no talks yet, but #Allegri appreciates him and #Juve are working to sign a Vlahovic’s backup... https://t.co/Pu7Q4AVGr1