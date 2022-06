Officiel : Un nouveau renfort du côté de Zulte Waregem

C'est la sixième recrue estivale des Flandriens après Borja Lopez, Nicolas Rommens, Sef Van Damme, Oleksandr Drambaev et Stan Braem.

Mamadou Sangaré (19 ans) débarque à Zulte Waregem. Le milieu de terrain malien est prêté par le RB Salzburg pendant une saison. Le jeune médian a été prêté au Grazer AK 1902 (D2 autrichienne) la saison dernière où il a disputé 26 matchs, marqué 5 buts et distillé 3 passes décisives.

"Mes compétences les plus fortes sont ma technique combinée à ma vitesse. J'espère qu'avec ces qualités, je pourrai contribuer à des résultats positifs à l'Essevee", déclare Sangaré sur le site du club. "Je m'entraîne avec eux depuis un certain temps déjà et j'ai également été autorisé à jouer quelques minutes lors d'un match amical. Le projet du club, l'environnement familial et les saines ambitions m'ont convaincu."