Les ambitions du président de Westerlo : "Atteindre les groupes d'une compétition européenne un jour"

C'est plein d'ambition que le Turc revient avec Westerlo dans l'élite.

"M'occuper de Westerlo est comme un hobby pour moi, mais de manière professionnelle. Qu'on aille à la pêche ou à la chasse ou qu'on dirige un club de football, on le fait avec beaucoup de passion et de plaisir", confie Oktay Ercan dans une interview accordée à Gazet van Antwerpen.

De l'attention en Turquie

Grâce au travail du vice-président Hasan Cetinkaya, ancien directeur technique de Fenerbahçe, Westerlo est désormais plus suivi en Turquie : "Les performances de Westerlo apparaissent régulièrement dans les journaux sportifs en Turquie. Et lorsque nous avons remporté le titre en D1B, cela a été couvert par les médias locaux et nationaux. Je pense même que nous avons reçu plus d'attention en Turquie qu'en Belgique. Mais nous gardons les pieds sur terre. Avant tout, nous voulons devenir une équipe stable avec un bon esprit d'équipe et offrir du beau football."

Continuer à investir

Oktay Ercan a des ambitions en Campine et est prêt à faire preuve de patience : "Mon rêve est d'atteindre un jour la phase de groupe d'une compétition européenne avec Westerlo. Cela ne sera certainement pas pour la saison prochaine, mais il faut avoir des rêves. C'est pourquoi nous continuerons à investir dans le club et les infrastructures dans les années à venir afin de créer un environnement optimal."