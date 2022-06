Un coéquipier de Kevin De Bruyne viré d'une plage privée

À croire que les vacances en Grèce ne sourient pas aux Anglais. Après Harry Maguire qui avait passé plusieurs jours en prison à Mykonos l'année dernière, c'est désormais un autre joueur des Three Lions qui a fait parler de lui.

Actuellement en vacances en Grèce avec sa famille et ses amis sur l'île de Corfou, Phil Foden et sa petite-amie ont été priés de quitter une plage privée. Une dispute a éclaté au sein du couple qui a été escorté hors des lieux par la sécurité. Rebecca Cooke avait fouillé le téléphone portable de son petit-ami avant de s'emporter sous les yeux des autres vacanciers. La femme de 20 ans, mère des deux enfants de l'international anglais aurait trouvé des photos prises avec des fans, de sexe féminin, quelques minutes avant l'incident, selon The Sun.

Le couple ainsi que leurs amis et leur famille ont dû quitter les lieux. C'est la deuxième fois que Phil Foden se retrouve dans un scandale après une affaire en 2020 où il avait été renvoyé de la sélection anglaise pour avoir ramené une fille dans sa chambre d'hôtel, en compagnie de Mason Greenwood, désormais au placard après les révélations de violences conjugales dont il est l'auteur.