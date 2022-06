Nicolas Rommens : "Ce train ne passe qu'une fois"

Ce soir (18h), Zulte Waregem jouera son quatrième match amical à Ingelmunster contre le Sporting Charleroi. Un premier vrai test, après des larges victoires contre Audenarde (0-5), Harelbeke (0-3) et à Petegem (0-7).

Nicolas Rommens a quitté le RWDM pour rejoindre Zulte Waregem cet été. Le milieu de terrain a hâte de goûter à la D1A lui qui avait joué un match avec Westerlo à l'âge de 19 ans contre Mouscron en Playoffs 2. Plus de huit ans plus tard, il est prêt à entrer dans la cour des grands.

"J'ai vécu la dernière saison de Westerlo en première division", confie le meneur de jeu dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws. "Ont suivi cinq saisons en deuxième division, deux avec Westerlo, une avec Roulers et deux avec le RWDM. A Molenbeek, j'ai refait surface la saison dernière. J'étais capitaine là-bas et apprécié par les supporters. Ce n'était pas une décision facile à prendre de partir de là. Mais ce train ne passe qu'une fois. J'aurais pu rester au stade Edmond Machtens, mais rien ne garantissait que je réussirais à monter. J'ai déjà 27 ans et je n'ai plus de temps à perdre."

Le transfert de Nicolas Rommens à Zulte Waregem a été réalisé assez rapidement, il était déjà au Gaverbeek lors de la première semaine d'entraînement. "Après que Mbaye Leye ait été présenté comme entraîneur ici, il m'a immédiatement contacté. J'ai immédiatement senti qu'il voulait absolument que je rejoigne son groupe et c'était bien sûr un sentiment agréable. Je suis rapidement parvenu à un accord avec le club. Dès ma première session d'entraînement, j'ai été très bien accueilli dans le groupe, même si je ne connaissais personne ici à mon arrivée. Il était important de pouvoir vivre l'ensemble de la préparation. Lors des matchs amicaux, nous nous sommes trouvés assez rapidement. Je me rends compte que les attentes sont élevées ici. J'espère pouvoir confirmer ma bonne saison du RWDM."