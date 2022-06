Un ancien du FC Barcelone va faire son retour au club pour diriger l'équipe B

Ancien cadre du FC Barcelone, Rafael Marquez va faire son retour en Catalogne.

Véritable légende du football mexicain, Rafael Marquez (43 ans) a évolué au FC Barcelone de 2003 à 2010, s'imposant comme l'un des joueurs les plus fiables du noyau et alternant entre le rôle de titulaire et de remplaçant, au milieu de terrain comme en défense centrale. Retraité depuis 2018 et une fin de carrière au pays, Marquez va faire son retour au Barça.

Le média Diario Sport nous apprend en effet que "Rafa" Marquez va remplacer Sergi Barjuan en tant qu'entraîneur du FC Barcelone B, évoluant en D2 espagnole (et d'où provient notamment Ferran Jutgla, nouveau buteur du Club de Bruges). Parmi les candidats envisagés par le Barça, on comptait également un autre ancien de la maison, à savoir Javier Mascherano, qui coache actuellement les U20 argentins.