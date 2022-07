La Gantoise laisse partir un ancien grand talent pour la Slovaquie

Après Siemen Voet, Giorgi Chakvetadze jouera également pour le Slovan Bratislava.

Giorgi Chakvetadze va rejoindre le Slovan Bratislava en Slovaquie. Le milieu a été acheté par La Gantoise en 2017 en provenance du club géorgien Tiblisi pour 1,5 million d'euros. Gand a arraché le milieu de terrain offensif, alors âgé de 17 ans, au nez et à la barbe d'équipes comme Liverpool, Tottenham, Hoffenheim et le Bayer Leverkusen. Mais en partie à cause de blessures, il n'a jamais pu vraiment éclore chez les Buffalos.

Au total, il a joué 80 matchs au cours desquels il a marqué 8 fois et distillé 18 passes décisives. La saison dernière, il a été prêté à Hambourg, où il a marqué deux buts et délivré six passes décisives. Le transfert devrait être finalisé aujourd'hui.