L'ancien gantois Lovre Kalinic rentre en Croatie à titre définitif

Fin d'une aventure peu fructueuse pour Lovre Kalinic (32 ans) à Aston Villa. Elu Gardien de la saison à deux reprises en Jupiler Pro League avec La Gantoise, Kalinic avait signé pour Aston Villa en 2019 pour 6 millions mais n'a disputé que 8 matchs en faveur des Villains. La saison passée, il était envoyé en prêt au Hajduk Split, après y avoir déjà passé la seconde moitié de la saison 2020-2021.

Aston Villa a désormais officialisé le départ de l'international croate pour Split à titre définitif. L'ex-Buffalo s'engage dans son club formateur jusqu'en 2025.

Lovre Kalinić has completed a permanent transfer to HNK Hajduk Split.



All the very best for the future, Lovre!