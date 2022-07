Officiel: Dean Henderson débarque à Nottingham Forest

C'est officiel. Dean Henderson quitte une nouvelle fois Manchester United, toujours en prêt. Il évoluera lors du prochain exercice sous le maillot de Nottingham Forest, qui vient de rejoindre la Premier League. Avant cela, il avait été prêté pendant deux saisons à Sheffield United.

Le portier était relégué au rôle de doublure de David De Gea chez les Red Devils et pourra désormais prétendre à un temps de jeu plus régulier.

We are delighted to announce the loan signing of Manchester United and England goalkeeper Dean Henderson. ✍️



