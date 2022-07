Une bataille à deux pour un retour de Gnabry en Angleterre?

Il est passé par Arsenal entre 2011 et 2016.

En refusant de prolonger son contrat, qui court actuellement jusqu’en juin 2023, l’ailier Serge Gnabry (26 ans, 34 matchs et 14 buts en Bundesliga pour la saison 2021-2022) a mis le Bayern Munich dans l’embarras. Et maintenant que le club bavarois s’est décidé à le transférer, dès cet été pour obtenir une indemnité de transfert, l’Allemand fait l’objet de séduisantes convoitises avec un intérêt du Real Madrid, mais aussi... des deux clubs de Manchester !

Selon les informations rapportées par le tabloïd The Sun, l’ancien d’Arsenal pourrait effectivement réaliser son come-back en Premier League au cours du mercato, alors que City et United semblent particulièrement intéressés par son profil. La publication ajoute que le Bayern demande 40 M€ pour son joueur. Un montant parfaitement accessible et raisonnable pour les cadors anglais.