Christian Eriksen aurait choisi son nouvel employeur

Depuis son malaise cardiaque survenu lors de l'Euro 2020, on peut dire que Christian Eriksen s'est parfaitement rétabli. Après une fin de saison réussie à Brentford lors de laquelle il a inscrit un but et délivré quatre passes décisives en onze rencontres de championnat, Christian Eriksen jouissait, comme au bon vieux temps, de l'intérêt de plusieurs clubs européens.

Si l'Antwerp s'était un temps positionné sur le dossier, il est vite devenu clair que c'était en dehors de nos frontières que le milieu de terrain danois allait poursuivre sa carrière. Alors que Brentford ambitionnait toujours de le prolonger pour une saison, Fabrizio Romano annonce aujourd'hui que le joueur de 30 ans s'apprête à rejoindre Manchester United. Son contrat s'étalera jusqu'en juin 2025, et les communications officielles pourraient intervenir dès demain matin.

Manchester United are set to sign Christian Eriksen, here we go! Full verbal agreement in place, as first called by @David_Ornstein. 🚨🇩🇰 #MUFC



Communication sent to both Man United and Brentford today morning.



Contract until June 2025, waiting for signature and medical. pic.twitter.com/63RZQWOEqh