Igor Tudor se dévoile à l'OM: "Je veux un football offensif, intense"

Le successeur de Sampaoli annonce la couleur.

À l'occasion de sa conférence de presse de présentation ce mardi matin, le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille, Igor Tudor, a dévoilé les coulisses de son arrivée sur la Canebière. Il a fait part de ses ambitions avec le club phocéen.

"C'est un grand défi pour moi. Avec le propriétaire Frank McCourt, on s'est vus il y a deux jours, il m'a fait une bonne impression, car il a un amour et une passion pour ce club. Cela m'a vraiment motivé. Tout le monde connaît la grandeur du club, un club de renommée mondiale. Je connais tous les joueurs de l'effectif, j'ai regardé les matchs de la saison dernière. C'est une très bonne équipe, qui a terminé deuxième", a d'abord souligné le Croate.

"Ça va être long si on commence à parler de la façon dont on va jouer, on pourrait le faire jusqu’à demain. Je veux un football offensif et intense, mais pas au détriment de la défense. Mon objectif principal quand les gens viendront au stade, c'est qu'ils ne soient pas déçus. En Ligue des Champions, l'objectif principal est de bien faire, d'avoir une identité claire. Les supporters, au vu de l'histoire du club, ont beaucoup d'attentes. Ça passe par le travail quotidien pour obtenir des résultats qui complètent nos objectifs", a ajouté Tudor.