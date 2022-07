"Alexis ne m'a dit que du bien de Milan"

Les deux Diables Rouges ont pu échanger sur leur désormais club en commun.

Divock Origi a donc fait son choix. Après plusieurs années à Anfield, le Diable Rouge va maintenant exercer ses talents à San Siro. En signant pour le Milan AC, il se projette enfin dans un nouveau projet. Et Alexis Saelemaekers l’a aidé à faire son choix.

L’autre Diable Rouge milanais, présent au club depuis plus de deux ans et demi, l’a convaincu : "J’ai parlé avec Alexis », a déclaré Origi sur le site officiel du Milan AC. « Je lui ai posé des questions à propos du Club, il ne m’a dit que de bonnes choses à propos du club, il est fou de Milan".

Mais il n’y a pas qu’Alexis qui a su convaincre Origi : "J’ai directement senti quel grand club était Milan., j’ai pu parler avec Maldini et Massara et c’était important pour moi de comprendre la vision du club et sa future évolution. San Siro est aussi spécial, je connais la ferveur des supporters du club. Tout cela m’a conduit jusqu’ici".