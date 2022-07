Un joueur de Liverpool bientôt coéquipier de Biancone et Awoniyi à Nottingham Forest ?

Le promu en Premier League veut encore se renforcer.

Après les arrivées des anciens de Pro League Giulian Biancone (ex-Cercle) et Taiwo Awoniyi (ex-Mouscron et Gand), mais aussi de Dean Henderson et Moussa Niakhaté, Nottingham Forest pourrait bien prochainement attirer un nouvel élément.

Il s'agit de Neco Williams (21 ans). Liverpool, qui l'avait prêté la saison dernière à Fulham, aurait trouvé un accord avec Nottingham Forest pour le céder. The Athletic parle d'une somme de 20 millions d'euros pour l'international gallois.