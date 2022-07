Bruges bat Utrecht avec deux nouveaux buts de Jutgla...et du temps de jeu pour De Ketelaere !

Le Club de Bruges affrontait le FC Utrecht en amical. Et pour la première fois de la préparation, Charles De Ketelaere a joué !

Les négociations de Charles De Ketelaere avec l'AC Milan avaient poussé le Diable Rouge à ne prendre aucun risque : pas question de mettre son transfert en danger. Mais le dossier semble se compliquer et alors qu'un accord s'éloigne, De Ketelaere a finalement joué cet après-midi avec Bruges. Il était titulaire face à Utrecht, dans une équipe aux allures de onze-type.

Club begint z'n laatste oefenwedstrijd met Mignolet, Odoi, Mechele, Hendry, Nusa, Mbamba, Vormer, Vanaken, Meijer, De Ketelaere en Lang. 🔵⚫



Volg de wedstrijd tegen @fcutrecht hier straks live! 👇🏼https://t.co/8T1rCotjt4 — Club Brugge KV (@ClubBrugge) July 13, 2022

Bruges menait 2-1 à la pause, grâce à un but de Lang et un auto-but adverse. En seconde période, place à la nouvelle coqueluche : Ferran Jutgla monte au jeu lors du gros turnover réalisé par Carl Hoefkens, et va encore faire mouche. Le joueur formé au Barça s'offre même un doublé. Jutgla n'aura décidément pas arrêté de marquer dans cette préparation, et sera clairement l'un des hommes à suivre la saison prochaine...