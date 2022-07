Mark Van Bommel est un coach comblé : "Tout le monde connaît Toby c'est un excellent joueur"

Le Néerlandais est ravi de son renfort défensif.

Mark Van Bommel est un coach heureux. Le Néerlandais est ravi de son nouveau renfort Toby Alderweireld sur qui il devrait fortement s'appuyer au cours de la saison.

"Tout le monde connaît Toby c'est un excellent joueur qui peut faire plus que juste jouer du bon football. Il vient de cette ville, il a des qualités de leader et est prêt à donner l'exemple. J'aime avoir quelqu'un comme lui autour de moi. Mais il peut aussi aider à développer du beau jeu, vous voyez où il a joué, ce n'est pas rien", a déclaré Van Bommel au micro VTM News.

Le Diable Rouge n'est cependant pas encore à 100 % : "Je ne sais pas encore quand il sera apte à jouer. En tout cas, il n'est pas resté inactif pendant ses vacances et a travaillé dur individuellement. Nous souhaitons l'intégrer au groupe le plus rapidement possible. Je lui ai parlé aujourd'hui, nous avons discuté de tout, de l'endroit où il va vivre, comment les choses se passent avec la famille, etc."