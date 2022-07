Officiel : Zlatan Ibrahimovic fait encore durer le plaisir à Milan

Comme prévu, Zlatan Ibrahimovic, à bientôt 41 ans, prolonge d'une saison à l'AC Milan.

Belle marque de respect de la part de Milan pour son légendaire suédois. Alors que Zlatan Ibrahimovic (40 ans) est actuellement en revalidation après une lourde opération au genou, et ne devrait pas retrouver les terrains avant 2023, l'AC Milan a annoncé la prolongation du buteur pour une saison de plus. La belle histoire continue donc, après un retour retentissant de Zlatan au plus haut niveau européen depuis Los Angeles.