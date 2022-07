Ligue des champions : Ludogorets et deux anciens Belgicains s'imposent facilement à domicile

Plusieurs rencontres du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions avaient lieu.

Pyunik (Arménie)- F91 Dudelange (Grand-Duché du Luxembourg) 0-1

Hadji (Pen 72e)

Qarabag FK-FC Zurich 3-2

À noter que l'ancien Standardman Okita est monté au jeu en fin de rencontre du côté des visiteurs.

Malinowski (17e) et Wadji (36 et 66e) ; Kamberi (65e) et Kryeziu (pen 85e)

Zalgiris Vilnius (Lituanie)-Malmo FF 1-0

Ourega (49e)

FC Midtjylland (Danemark)-AEK Larnaca (Chypre) 1-1

À noter que l'ancien Brugeois Ivan Trickovski était tiutlaire côté chypriote.

Sviatchenko (84e) ; Gyursco (81e)

Ludogorets Razgrad (Bulgarie)-Shamrock Rovers (Irlande) 3-0

L'ex-Eupenois Olivier Verdon et ex-Gantois Igor Plastun étaient alignés du côté des locaux.

Sotiriou (26e et 35e) ; Rodrigues (90e+4)

Linfield (Irlande du Nord)-Bodoe-Glimt (Norvège) 1-0

Millar (83e)

Dinamo Zagreb (Croatie)-Shkupi (Macédoine) 2-2

Ademi (44e) et Petkovic (86e) ; Queven (25e) et Cephas (89e)