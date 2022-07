Vers un retournement de situation pour Batshuayi à Chelsea ?

Le Diable Rouge ne semblait pas rentrer dans les plans de Tuchel. Une lueur d'espoir semble désormais naître...

Il y a-t-il encore un avenir pour Michy Batshuayi (28 ans) à Chelsea ? Enchaînant les prêts depuis plusieurs saisons, le Belge doit bien se douter que revêtir la vareuse des Blues serait tout sauf attendu.

Pourtant, et alors que peu d'éléments portaient à le croire, Thomas Tuchel a laissé sous-entendre que Batsman pourrait faire partie de ses plans. "Pour le moment, nous avons Timo Werner, Kai Havertz, Michy Batshuayi, Armando Broja et Raheem Sterling, peut-être, pour jouer en 9. Nous verrons comment les choses vont évoluer", a déclaré Tuchel en conférence de presse.

Le Diable Rouge, accompagnant le groupe lors du stage aux USA, pourrait peut-être profiter du départ de Lukaku et celui - probable - de la révélation Broja. "Tout le monde a maintenant la possibilité de se montrer (...) Ce n'est pas toujours comme ça, c'est ce qui rend le groupe spécial. C'est pourquoi les jeunes et les joueurs comme Michy Batshuayi, et tous ceux qui sont nouveaux dans le groupe, ont une grande, grande chance", a expliqué l'Allemand.

Si Batsman n'arrive pas à convaincre son exigeant entraîneur, il pourra compter sur l'interêt d'autres formations. La presse turque annonce que le Basaksehir est bien embarqué pour trouver un accord avec l'ancien attaquant du Standard. Affaire à suivre...