Le Milan AC aurait un autre Brugeois dans le viseur

Après Charles De Ketelaere, c'est une autre pépite qui pourrait aussi quitter le champion de Belgique en titre.

Cette semaine, le Club de Bruges a reçu la visite de Paolo Maldini. L’homme fort du Milan AC est venu en personne pour tenter de boucler la venie en Lombardie de Charles De Ketelaere. Mais il n’est pas le seul.

Le milieu de terrain Noah Mbamba a déjà été cité du côté du Milan AC et il semble que son nom soit revenu en haut de la liste. CalcioMercato annonce même que lors de la visite de Maldini, un transfert aurait été évoqué. Mais le Club ne désire pas non plus voir son jeune milieu de terrain quitter la Venise du Nord.

Le champion de Belgique en titre espère toujours prolonger le contrat de sa pépite, qui pourrait partir gratuitement en juin prochain. Mbamba était titulaire lors de la SuperCoupe contre La Gantoise.