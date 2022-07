Le Milan AC donne un bon de sortie à Saelemaekers et en demande une belle somme

La saison dernière, Alexis Saelemaekers a disputé une saison un peu inégale avec le Milan AC. Titulaire indiscutable lors du début de l'exercice, il a ensuite pris place plus souvent qu'à son tour sur le petit banc du club. À la fin, il a tout de même fêté un titre de champion que tout un club attendait depuis longtemps.

D'après le journaliste italien Alessandro Schiavone, le Milan AC aurait accepté de laisser partir le Diable Rouge si un club paie 20 millions d'Euros. Vu que les Milanais cherchent à recruter De Ketelaere, on comprend pourquoi ils cherchent à faire entrer de l'argent dans les caisses.

Alexis Saelemaekers could be sold if a convincing offer of up to €20m comes in. The Belgian wants to stay but Milan would be ready to let him go #acmilan #deketelaere