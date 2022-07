Clap de fin pour Dries Mertens au Napoli

Le contrat de Dries Mertens au Napoli arrivait à son terme cet été.

Le Belge aurait espéré prolonger son aventure, mais les deux parties ne sont finalement pas parvenues à trouver un accord.

Le départ de Mertens se profilait au fil des jours et il vient d'être confirmé par le président du club Aurelio De Laurentiis lors d'une interview à la chaine de radio italienne RKK Napoli.

Le Diable Rouge de 35 ans quitte donc les Partenopei chez qui il évolue depuis 2013, avec un record de 148 réalisations en près de 400 apparitions.

Libre, il doit désormais trouver un nouveau point de chute. Mertens suscite un intérêt de la Lazio, Marseille et était également cité à l'Antwerp.

ADL will officially bid farewell to Dries Mertens during his interview with @kisskissnapoli today. This really is the end of an era.



Grazie di tutto, Ciro. Sempre uno di noi 💙 pic.twitter.com/3a5hL4LJiu