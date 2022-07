L'Inter veut miser sur Lukaku pour son futur et écarte la piste menant à un autre Belge

Les Nerazzurri auraient un plan bien précis pour leur attaquant retrouvé, mais prêté par Chelsea.

Romelu Lukaku est s'apprête donc à rejouer en match officiel avec l'Inter. Les attentes seront à la hauteur des espérances : énormes. Mais visiblement, les dirigeants milanais auraient déjà vu plus loin que cette saison, qui se passera en prêt de Chelsea. Le journal anglais The Sun révèle en effet que l'Inter aurait une idée derrière la tête, celle de prolonger le prêt de Lukaku pour une année supplémentaire. Pour rappel, Big Rom est sous contrat jusqu'en 2026 avec Chelsea.

Récemment, Thomas Tuchel avait jété le trouble en avouant ne pas savoir si Lukaku rejouera à Chelsea. Rien ne sert non plus de faire de se perdre dans des projections hypothétiques, qui vivra verra comme on dit...

Un autre Belge est - était - lié à l'Inter : Dries Mertens (35 ans). "Ciro" n'est officiellement plus un joueur de Naples. Une affaire dont les Nerazzurri aimeraient profiter. Selon le journaliste proche du club, Fabrizio Biasin, ce serait non. La piste Mertens ne serait tout simplement pas envisagée.